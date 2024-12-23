Судебные приставы Поморья не дадут умереть с голода должникам

В 2024 году свыше 6300 должников в регионе воспользовались правом на ежемесячное сохранение прожиточного минимума. Защитить данное законодательством право на неприкосновенность необходимых для жизни денежных средств помогают судебные приставы.

Для того, чтобы при взыскании задолженности сохранить прожиточный минимум, должнику необходимо подать заявление в УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Это можно сделать любым удобным для гражданина способом: на личном приёме у судебного пристава-исполнителя, ведущего исполнительное производство, либо через сервис подачи ходатайств в ФССП России на портале Госуслуг.

В заявлении нужно указать свои данные: фамилию, имя, отчество (при его наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, номер контактного телефона, дату и номер исполнительного производства, а также конкретную социально-демографическую группу, к которой заявитель относится (трудоспособное население, пенсионеры).

Кроме того, в заявлении необходимо указать реквизиты банковского счёта, на котором необходимо сохранять денежные средства. Обращаем внимание, что сохранить размер прожиточного минимума можно только на одном счёте в одном банке.

На основании содержащейся в заявлении информации судебный пристав вынесет соответствующее постановление и направит его в банк для последующего исполнения.

Важно! Воспользоваться правом на ежемесячное сохранение прожиточного минимума могут не все должники. Это право не применяется в рамках исполнительных производств о взыскании алиментов;

о возмещении вреда, причинённого здоровью и в связи со смертью кормильца; о возмещении ущерба, причинённого преступлением.