Однажды в Архангельске. С Юстасом не поворуешь

В полицию Архангельска с заявлением о краже обратилась 45-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что дом на улице Мира, в котором она раньше проживала, был признан аварийным и она переехала на другое место жительства. Часть вещей заявительница оставила в предыдущей квартире.

Время от времени архангелогородка наведывалась туда, чтобы проверить состояние жилья. В один из таких визитов она обнаружила, что дверь взломана, а из квартиры пропали телевизор, мультиварка и аккордеон.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, а также кинолог со служебно-розыскной собакой по кличке Юстас. По запаховому следу собака привела к дому подозреваемого, где он и был задержан. Злоумышленником оказался нигде не работающий архангелогородец 1986 года рождения. Мужчина ранее уже был неоднократно судим за имущественные преступления.

Часть похищенного изъята и возвращена владелице.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Ведется следствие.