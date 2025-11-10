Гострудинспекция Архангельской области разъяснила принцип расследования несчастных случаев

Гострудинспекция в Архангельской области и Ненецком автономном округе обращает внимание работодателей на важные разъяснения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, касающиеся соблюдения сроков при расследовании несчастных случаев на рабочем месте.

Сроки проведения расследования несчастного случая исчисляются в календарных днях, отсчёт которых начинается со дня издания приказа (распоряжения) работодателя о создании комиссии по расследованию. (Письмо Минтруда России от 11 августа 2025 г. № 15-3/ООГ-1586)

Календарный день — это промежуток времени продолжительностью 24 часа, имеющий порядковый номер в календарном месяце (в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2011 № 107-ФЗ «Об исчислении времени»).

Срок направления извещения о несчастном случае строго регламентирован: извещение должно быть направлено в Гострудинспекцию и другие уполномоченные органы в течение 24 часов с момента происшествия.

Пример из разъяснения Минтруда:

Если несчастный случай произошёл 19 июня 2025 г. в 10:00, извещение необходимо направить не позднее 20 июня 2025 г. в 10:00.

Важно! Выражение «в течение суток» означает именно 24-часовой период с момента происшествия. Недопустимо толковать данный срок как «до конца следующего рабочего дня» — подобная интерпретация является ошибочной и влечёт за собой нарушение трудового законодательства, что может повлечь административную ответственность по ст. 5.27.1 КоАП РФ.

Работодателям рекомендуется ознакомить ответственных лиц с указанными разъяснениями Минтруда и внести соответствующие коррективы в локальные нормативные акты, регламентирующие порядок действий при несчастных случаях на производстве.

Заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе Александр Назаров: «Своевременное и правильное исчисление сроков — важнейшее условие порядка расследования несчастного случая, установления всех обстоятельств и причин произошедшего, а также для принятия мер по предотвращению подобных инцидентов в будущем».