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В Вельском районе обсуждение новостей приводит к смертоубийству

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 61-летнего жителя Устьянского района в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

Следствием установлено, что 11 мая 2022 года вечером по месту жительства в поселке Глубокий Вельского района обвиняемый в ходе ссоры и возникших личных неприязненных отношений к 47-летнему местному жителю нанес тому не менее трех ударов кухонным ножом в область груди и спины.  Раненый потерпевший оказал активное сопротивление, выхватил у обвиняемого нож, покинул квартиру и обратился в медицинский пункт, где ему оказали медицинскую помощь, благодаря чему он остался жив.  

В ходе допроса подследственный признал свою вину частично и пояснил следователю, что вместе с потерпевшим употребляли спиртные напитки и обсуждали новости. Между ними произошла словесная ссора. Из-за того, что потерпевший его оскорбил, он ударил его кухонным ножом.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением  направлено в  суд  для рассмотрения по существу.

30 ноябрь 09:31 | : Происшествия

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