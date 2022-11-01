В Вельском районе обсуждение новостей приводит к смертоубийству

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 61-летнего жителя Устьянского района в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Следствием установлено, что 11 мая 2022 года вечером по месту жительства в поселке Глубокий Вельского района обвиняемый в ходе ссоры и возникших личных неприязненных отношений к 47-летнему местному жителю нанес тому не менее трех ударов кухонным ножом в область груди и спины. Раненый потерпевший оказал активное сопротивление, выхватил у обвиняемого нож, покинул квартиру и обратился в медицинский пункт, где ему оказали медицинскую помощь, благодаря чему он остался жив.
В ходе допроса подследственный признал свою вину частично и пояснил следователю, что вместе с потерпевшим употребляли спиртные напитки и обсуждали новости. Между ними произошла словесная ссора. Из-за того, что потерпевший его оскорбил, он ударил его кухонным ножом.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.