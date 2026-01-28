Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Няндоме полиция обнаружила домашнюю наркоплантацию и синтетические наркотики

В Няндомском округе полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в хранении крупной партии наркотиков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий у 38-летнего нигде не работающего мужчины изъяли около 600 граммов высушенных наркосодержащих растений и синтетический наркотик.

Инцидент произошел на улице Садовой в Няндоме. Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Няндомский» задержали подозреваемого у его дома и обнаружили у него пластиковый пакет с веществом белого цвета. При последующем обыске в жилище были найдены дополнительные запасы этого же вещества, спрятанные в конверте и бумажном пакете.

Однако главной находкой стала организованная в хозяйственной постройке за домом мини-плантация. Помещение мужчина специально переоборудовал для культивирования запрещенных растений, установив систему освещения и обогрева. Там полицейские изъяли стеклянные банки и коробки с растительным сырьем.

Экспертиза Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Архангельской области подтвердила, что все изъятые растения содержат наркотическое средство в крупном размере. Вещество белого цвета общей массой около двух граммов оказалось синтетическим наркотиком, также в крупном размере. По данным следствия, его злоумышленник приобрел через интернет.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Также решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности за незаконное культивирование наркосодержащих растений.

03 февраль 13:20 | : Происшествия

Главные новости


Суп... есть суп
Битва за детские умы, или Кино под надзором

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (24)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20