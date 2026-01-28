В Няндоме полиция обнаружила домашнюю наркоплантацию и синтетические наркотики

В Няндомском округе полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в хранении крупной партии наркотиков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий у 38-летнего нигде не работающего мужчины изъяли около 600 граммов высушенных наркосодержащих растений и синтетический наркотик.

Инцидент произошел на улице Садовой в Няндоме. Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Няндомский» задержали подозреваемого у его дома и обнаружили у него пластиковый пакет с веществом белого цвета. При последующем обыске в жилище были найдены дополнительные запасы этого же вещества, спрятанные в конверте и бумажном пакете.

Однако главной находкой стала организованная в хозяйственной постройке за домом мини-плантация. Помещение мужчина специально переоборудовал для культивирования запрещенных растений, установив систему освещения и обогрева. Там полицейские изъяли стеклянные банки и коробки с растительным сырьем.

Экспертиза Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Архангельской области подтвердила, что все изъятые растения содержат наркотическое средство в крупном размере. Вещество белого цвета общей массой около двух граммов оказалось синтетическим наркотиком, также в крупном размере. По данным следствия, его злоумышленник приобрел через интернет.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Также решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности за незаконное культивирование наркосодержащих растений.