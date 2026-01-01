Вверх
В Пинежском округе задержан подозреваемый в угоне «Рено» в Архангельске

Полиция оперативно задержала подозреваемого в угоне автомобиля, совершённом накануне вечером в Архангельске. Злоумышленник воспользовался оплошностью водителя на одной из городских АЗС.

Инцидент произошёл поздним вечером 28 января на автозаправочной станции на проспекте Обводный канал. Владелица автомобиля «Рено», выйдя из машины, оставила ключи в замке зажигания. Этим моментом воспользовался неизвестный, который сел в иномарку и скрылся с места происшествия.

Сотрудники полиции с помощью современных технических средств оперативно установили личность предполагаемого угонщика и направление его движения. В результате розыскных мероприятий подозреваемый был задержан уже в одной из деревень Пинежского округа Архангельской области. Похищенный автомобиль найден и изъят. В ближайшее время транспортное средство будет возвращено законной владелице.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напоминаем автовладельцам о необходимости соблюдать базовые правила безопасности: никогда не оставлять ключи в замке зажигания и не запирать машину с работающим двигателем, даже на короткое время.

30 январь 09:27 | : Происшествия

