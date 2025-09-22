Доблестные архангельские сыщики раскрыли кражу автомобиля

28 ноября в отдел полиции «Левобережный» УМВД России по г.Архангельску обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что присматривает за автомобилем дочери, пока она отсутствует. Спустя месяц, приехав с очередной проверкой, заявительница его не обнаружила. Транспортное средство было припарковано во дворе дома по улице Пирсовая и продолжительное время никем не эксплуатировалось.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении преступления — нигде не работающий, ранее судимый 40-летний мужчина — был установлен и задержан. Похищенный автомобиль обнаружен в одном из автосервисов. В настоящее время он изъят и возвращен заявительнице.

Как установили оперативники, ранее злоумышленник, работая в одной из автомастерской, неоднократно осуществлял ремонт этого автомобиля и имел при себе свидетельство о регистрации транспортного средства. Заметив продолжительное время стоящий без движения автомобиль, злоумышленник решил его похитить и продать своему знакомому – сотруднику автосервиса. Вызвав эвакуатор, он показал свидетельство, после чего вывез транспортное средство.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется дознание.