Житель Верхнетоемского округа осуждён за продажу патронов

22-летний житель посёлка Авнюгский Верхнетоемского округа осуждён за незаконную продажу патронов. Красноборский районный суд признал его виновным по уголовной статье о сбыте боеприпасов.

Суд установил, что 4 сентября 2025 года молодой человек продал 75 патронов 12-го калибра для охотничьего ружья своему знакомому, у которого не было разрешения на их хранение. За партию патронов он получил 5 500 рублей.

В качестве наказания суд назначил осуждённому 120 часов обязательных работ. Кроме того, по решению суда 5 500 рублей, полученные от незаконной сделки, будут конфискованы в пользу государства.

Приговор суда вступил в законную силу.

29 январь 13:50 | : Происшествия

