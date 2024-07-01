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В Коряжме пресечена торговля патронами

Коряжемский городской суд согласился с позиций государственного обвинения и признал ранее судимого 32-летнего жителя г. Котласа виновным по ч. 7 ст. 222 УК РФ (совершение незаконного сбыта патронов к огнестрельному оружию ограниченного поражения).

Судом установлено, что 27.03.2024 осужденный, находясь в квартире одного из домов по ул. Пушкина в г. Коряжме, осуществил незаконный сбыт своему знакомому 27 единиц патронов травматического действия, являющихся патронами к огнестрельному оружию ограниченного поражения.

Обвиняемый вину в совершении преступления признал.

С учетом характера и тяжести совершенного преступления, а также личности виновного, который сотрудничал со следствием, судом ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Приговор суда в законную силу не вступил.

(фото с https://podolskriamo.ru) 

 

     

29 июль 12:45 | : Происшествия

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