Три человека пострадали в массовом ДТП на подъезде к Северодвинску

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства серьёзного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Приморском округе. В результате аварии пострадали три человека.

Инцидент случился 28 января около 20:40 на 25-м километре федеральной автодороги «Подъезд к городу Северодвинску» от трассы М-8 «Холмогоры».

По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля Skoda не соблюл безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигавшейся впереди машиной Chevrolet под управлением 39-летнего мужчины, которая снижала скорость перед другим остановившимся транспортным средством. От удара Chevrolet выбросило на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Opel, за рулём которого был 32-летний водитель.

В результате аварии водитель Chevrolet, его 38-летняя пассажирка и 17-летняя девушка-подросток с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

В отношении водителя Skoda составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ («Нарушение ПДД, повлёкшее причинение средней тяжести вреда здоровью»).

В настоящее время все обстоятельства происшествия тщательно выясняются. Расследование продолжается.