Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Три человека пострадали в массовом ДТП на подъезде к Северодвинску

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства серьёзного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Приморском округе. В результате аварии пострадали три человека.

Инцидент случился 28 января около 20:40 на 25-м километре федеральной автодороги «Подъезд к городу Северодвинску» от трассы М-8 «Холмогоры».

По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля Skoda не соблюл безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигавшейся впереди машиной Chevrolet под управлением 39-летнего мужчины, которая снижала скорость перед другим остановившимся транспортным средством. От удара Chevrolet выбросило на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Opel, за рулём которого был 32-летний водитель.

В результате аварии водитель Chevrolet, его 38-летняя пассажирка и 17-летняя девушка-подросток с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

В отношении водителя Skoda составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ («Нарушение ПДД, повлёкшее причинение средней тяжести вреда здоровью»).

В настоящее время все обстоятельства происшествия тщательно выясняются. Расследование продолжается.

29 январь 13:43 | : Происшествия

Главные новости


Заграничные вещи царицы в архангельском порту. Из прошлого Поморья
Здравствуй, племя молодое. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (305)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20