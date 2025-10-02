Преступность в Архангельской области пошла на спад

За 9 месяцев 2025 г. в Архангельской области зарегистрировано 10 257 преступлений, что на 20,1 % меньше (-2586), чем в аналогичном периоде 2024 года (12 843). Снижение этого значения отмечено во всех городах и районах области.

Более чем наполовину показатель регистрируемой преступности сократился в Верхнетоемском районе (-51,8 %), существенное снижение числа зарегистрированных преступлений наблюдается также в Каргопольском (-36,8 %), Коношском (-39,0 %), Красноборском (-46,5 %), Ленском (-47,6 %), Лешуконском (-42,4 %), Онежском (-36,0 %), Холмогорском (-32,7 %), Шенкурском (-33,0 %) районах. В г. Архангельске число преступлений по сравнению с прошлым годом снизилось на 13,7 %, в г. Северодвинске – на 23,5 %.

В структуре преступности 51,8 % составляют преступления небольшой тяжести, их число в сравнении с 9 месяцами 2024 г. сократилось с 7065 до 5317, или на 24,7 %.

Количество особо тяжких преступлений выросло на 4,7 %, на их долю приходится 706 деяний или 6,9 % от общего числа уголовно-наказуемых посягательств, из них основная часть – преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (75,4 %). Преступления средней тяжести составляют 18,3 % от числа зарегистрированных (-22,7 % к аналогичному периоду 2024 г.), тяжкие – 23,0 % (снижение на 11,9 %).

Против жизни и здоровья граждан зарегистрировано 905 преступлений, из них 44 убийства и покушений на них (-29,0 % по сравнению с январем-сентябрем 2024 г.) и 61 умышленное деяние, повлекшее тяжкий вред здоровью (-51,6 %). Подавляющее большинство убийств и причинения тяжкого вреда здоровью совершено в результате ссор и бытовых конфликтов с применением колюще-режущих предметов.

Снизилось число деяний, связанных с умышленным причинением средней тяжести (с 202 до 172) и легкого вреда здоровью (со 168 до 163), побоев (с 26 до 24). Количество угроз убийством и причинения вреда здоровью возросло со 151 до 161 случая.

Отмечается снижение преступлений, связанных с повторным нарушением правил дорожного движения лицами, подвергнутыми административному наказанию (с 276 до 220), а также количества общественно опасных деяний, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (с 103 до 80), в том числе со смертельным исходом (с 37 до 22). В одном случае в результате дорожно-транспортного происшествия погибло 4 человека. Наибольшее количество преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ, совершено в городах Архангельске (18) и Северодвинске (15), в Вельском (9), Приморском (7), Холмогорском (6) и Котласском (7) районах.

Наблюдается сокращение числа практически всех видов преступлений против собственности: краж (с 2950 до 2521), в том числе совершенных дистанционным способом (с 782 до 637), разбоев (с 23 до 13), вымогательства (с 67 до 63). Число угонов автотранспорта практически не изменилось: всего за 9 месяцев 2025 г. их зарегистрировано 79, годом ранее – 80. Количество грабежей увеличилось на 8,4 % (со 178 до 193).

Количество мошенничеств по сравнению с 2024 г. сократилось на 6,7 % и составило 2478 единиц против 2657, зарегистрированных годом ранее. Количество таких преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, снизилось на 3,5 % – с 2382 до 2299.

Сумма ущерба, причиненного преступлениями с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сократилась – с 1089,3 млн. руб. в январе-сентябре 2024 г. до 1032,0 млн. руб. в текущем году. Максимальный ущерб, причиненный преступлениями этой категории, зафиксирован по уголовному делу, возбужденному в г. Северодвинске по факту мошенничества, – 67,0 млн. руб.

Раскрываемость преступлений составила 54,1 %, годом ранее этот показатель составлял 50,9 %. Остались нераскрытыми 4173 преступления, в том числе 1523 тяжких и особо тяжких.

В общественных местах совершены 2367 преступлений (-1,9 %), на улицах – 990 преступлений (-14,9 %). Число преступлений, совершенных лицами в состоянии опьянения, снизилось на 18,1 % (с 1612 до 1321). Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, сократилось на 21,0 % (с 4153 до 3280), совершенных несовершеннолетними – на 24,8 % (с 246 до 185). Групповая преступность снизилась – на 17,7 %, с 706 до 582 преступлений.

Всего выявлено 3978 лиц, совершивших преступления, из них 847 женщин, 153 несовершеннолетних. Не имели постоянного источника дохода или являлись безработными 57,0 % лиц, совершили преступления в состоянии алкогольного опьянения 28,8 % лиц. Повторно к уголовной ответственности привлечены 2479 граждан, из них 1402 ранее были судимы.

Сведения о количестве зарегистрированных преступлений за 9 месяцев 2025 г. на территории Архангельской области размещены на официальном сайте прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа http://epp.genproc.gov.ru/web/proc_29.