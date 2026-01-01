Только арест автомобиля сподвиг северодвинца рассчитаться с долгами

Сразу после ареста судебными приставами автомобиля должник нашёл деньги на погашение задолженности.

В ОСП по г. Северодвинску ещё в 2021 году было возбуждено исполнительное производство о взыскании с местного жителя задолженности по кредитной карте и набежавших процентов на общую сумму почти 196 тысяч рублей. Все эти годы должник отбывал наказание в исправительной колонии, работал там и из его зарплаты удерживались незначительные денежные средства на погашение долга.

Несмотря на то, что у судебного пристава была информация о наличии в собственности у должника транспортного средства BMW, однако его местонахождение было неизвестно. Не помогло и объявление машины в розыск.

После освобождения из мест лишения свободы должник был вызван на приём к судебному приставу, куда он и приехал на своём автомобиле.

Незамедлительно иномарка была арестована, что стало полной неожиданностью для владельца. Чтобы иметь возможность и дальше передвигаться на автомобиле, мужчина взял квитанцию и в тот же день оплатил остаток задолженности вместе с исполнительским сбором на общую сумму более 116 тысяч рублей.

Меры принудительного исполнения отменены, исполнительное производство окончено.

(фото с https://upch.tatarstan.ru)