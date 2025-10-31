Вверх
Житель Новодвинска доигрался с кредитом до уголовного дела

В отношении жителя г. Новодвинска дознавателем службы судебных приставов возбуждено уголовное дело за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере.

            В 2022 году новодвинец взял кредит, но расплатиться с ним не смог. Кредитная организация обратилась в суд, который постановил взыскать с заёмщика просроченную задолженность и набежавшие проценты. Общая сумма долга составила более четырех миллионов рублей.

            Зная о решении суда и о том, что в отделении судебных приставов по г. Новодвинску в отношении него возбуждено исполнительное производство, мужчина никаких мер к погашению задолженности не предпринимал. Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности по статье 177 УК РФ, он скрыл от сотрудника органа принудительного исполнения факт того, что является получателем пенсии, а также имел доход от трудовой деятельности в различных организациях и в качестве самозанятого. Тем самым, должник исключил возможность удержания денежных средств из его пенсии и зарплаты. 

            За злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере в отношении должника возбуждено уголовное дело по статье 177 УК РФ. В настоящее время дознавателем ОСП по г. Новодвинску проводятся следственные мероприятия.

            Отметим, что санкции данной статьи предусматривают наказание до двух лет лишения свободы.

(фото с https://nsk.tsargrad.tv

 

17 декабрь 09:06

