Продавец салона связи в Архангельске сливал персональные данные абонентов

Прокурор г. Архангельска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении продавца-консультанта отдела салона связи, обвиняемого по «а», «г» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ (незаконные использование и передача (распространение, предоставление) компьютерной информации, содержащей персональные данные, полученной путем неправомерного доступа к средствам ее обработки и хранения, совершенные из корыстной заинтересованности, с использованием своего служебного положения).

Органом предварительного расследования установлено, что обвиняемый с 13.09.2025 до 17.10.2025, находясь при исполнении своих профессиональных обязанностей, имея доступ к необходимым системам, не имея согласия абонентов сотовой связи − четырех граждан на распространение их персональных данных третьим лицам, получил эти данные, скопировал информацию и передал посредством интернет-мессенджера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» неустановленному лицу за денежное вознаграждение в размере не менее 2 тыс. рублей.

Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал в полном объеме. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области и будет направлено для рассмотрения по существу в Ломоносовский районный суд г. Архангельска.