"Потрошитель" из архангельского техникума получил 13 лет заключения

Северный флотский военный суд согласился с позицией государственного обвинения и вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 18-летнего жителя г. Архангельска. Он признан виновным по ч. 2 ст. 205.5 и ч.3 ст. 30, п. «а», «б», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (участие в террористической организации и покушение на убийство четырех лиц по мотиву идеологической ненависти и в связи с выполнением лицами общественного долга).

В суде установлено, что бывший учащийся ГБПОУ АО «Архангельский техникум строительства и экономики», разделяя идеологию международной террористической организации, приискивал и распространял в сети Интернет, а также среди других учащихся техникума материалы, пропагандирующие применение насилия и совершение нападений на образовательные организации, в том числе создал и распространил видеоролик, на котором в компьютерной игре смоделировано нападение на его техникум.

В дальнейшем, являясь недовольным результатами своего обучения в техникуме и связывая это с предвзятым отношением к нему преподавателей, руководствуясь своими деструктивными убеждениями, он спланировал и подготовил нападение в образовательной организации.

Реализуя задуманное, молодой человек разместил в сети Интернет запись, в которой заявил о намерении совершить массовое убийство, после чего на следующий день, вооружившись ножом, напал на своего бывшего преподавателя и нанес ей несколько ножевых ранений. Пытаясь скрыться, нападавший ударил ножом еще одну женщину преподавателя, преградившую ему путь, а также покушался на жизнь двух студентов, принимавших меры к его задержанию.

Подсудимый свою вину в совершении преступлений в ходе судебного следствия признал в полном объеме.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание по совокупности преступлений 13 лет лишения свободы с ограничением свободы 1 год с отбыванием 2 года в тюрьме, а далее в колонии строгого режима.

Напомним, вчера прокурор запросил для «резуна» пятнадцать. Все равно несладко…

Уголовное дело расследовано следственными органами при оперативном сопровождении РУФСБ России по Архангельской области.