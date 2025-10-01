Вверх
Резня в архангельском техникуме выявила недостатки в частной охране

Гострудинспекцией в Архангельской области и Ненецком автономном округе завершено расследование группового несчастного случая, произошедшего в ГБПОУ АО «Архангельский техникум строительства и экономики». 29 сентября 2025 года отчисленный ранее студент, предъявив студенческий билет, проник в здание техникума и нанес ножевые ранения преподавателям.

 В ходе расследования установлено, что пропуск лиц в здание техникума осуществляется сотрудниками частной охранной организации. При этом работодателем не разработаны мероприятия по снижению уровня профессиональных рисков и алгоритм действий работников при возникновении ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей.

 Гострудинспекцией в Архангельской области и Ненецком автономном округе возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ в отношении виновных лиц.

Заместитель руководителя Назаров Александр Васильевич: «Инспекция напоминает о необходимости разработки и практической реализации мероприятий по снижению уровней профессиональных рисков или недопущению повышения их уровней на рабочих местах, в том числе в образовательных организациях.»

29 октябрь 14:18 | : Происшествия

