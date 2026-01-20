Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Прокурор запросил 15 лет устроившему резню в архангельском техникуме

Прокурор Архангельской области и автономного округа Николай Хлустиков принимает участие в прениях сторон по уголовному делу в отношении 18-летнего жителя г.Архангельска, обвиняемого  по ч. 2 ст. 205.5 и ч.3 ст. 30, п. «а», «б», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (участие в террористической организации и покушение на убийство четырех лиц по мотиву идеологической ненависти и в связи с выполнением лицами общественного долга).

По версии стороны обвинения бывший учащийся ГБПОУ АО «Архангельский техникум строительства и экономики», разделяя идеологию международной террористической организации, приискивал и распространял в сети Интернет, а также среди других учащихся техникума материалы, пропагандирующие применение насилия и совершение нападений на образовательные организации, в том числе создал и распространил видеоролик, на котором в компьютерной игре смоделировано нападение на его техникум.

В дальнейшем, являясь недовольным результатами своего обучения в техникуме и связывая это с предвзятым отношением к нему преподавателей, руководствуясь своими деструктивными убеждениями, он спланировал и подготовил нападение в образовательной организации.

Реализуя задуманное, молодой человек разместил в сети Интернет запись, в которой заявил о намерении совершить массовое убийство, после чего на следующий день, вооружившись ножом, напал на своего бывшего преподавателя и нанес ей несколько ножевых ранений. Пытаясь скрыться, нападавший ударил ножом еще одну женщину преподавателя, преградившую ему путь, а также покушался на жизнь двух студентов, принимавших меры к его задержанию.

Подсудимый свою вину в совершении преступлений в ходе судебного следствия признал в полном объеме. 

Прокурором предъявленное обвинение в судебных прениях поддержано в полном объеме и предложено суду назначить подсудимому наказание по совокупности преступлений в виде 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год, с отбыванием части основного наказания в тюрьме, а в дальнейшем в исправительной колонии строгого режима. 

20 январь 12:33 | : Происшествия

Главные новости


Об отправке архангельских баранов в Санкт-Петербург. Из прошлого Поморья
В новый год с хорошим настроением. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (193)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20