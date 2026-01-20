Прокурор запросил 15 лет устроившему резню в архангельском техникуме

Прокурор Архангельской области и автономного округа Николай Хлустиков принимает участие в прениях сторон по уголовному делу в отношении 18-летнего жителя г.Архангельска, обвиняемого по ч. 2 ст. 205.5 и ч.3 ст. 30, п. «а», «б», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (участие в террористической организации и покушение на убийство четырех лиц по мотиву идеологической ненависти и в связи с выполнением лицами общественного долга).

По версии стороны обвинения бывший учащийся ГБПОУ АО «Архангельский техникум строительства и экономики», разделяя идеологию международной террористической организации, приискивал и распространял в сети Интернет, а также среди других учащихся техникума материалы, пропагандирующие применение насилия и совершение нападений на образовательные организации, в том числе создал и распространил видеоролик, на котором в компьютерной игре смоделировано нападение на его техникум.

В дальнейшем, являясь недовольным результатами своего обучения в техникуме и связывая это с предвзятым отношением к нему преподавателей, руководствуясь своими деструктивными убеждениями, он спланировал и подготовил нападение в образовательной организации.

Реализуя задуманное, молодой человек разместил в сети Интернет запись, в которой заявил о намерении совершить массовое убийство, после чего на следующий день, вооружившись ножом, напал на своего бывшего преподавателя и нанес ей несколько ножевых ранений. Пытаясь скрыться, нападавший ударил ножом еще одну женщину преподавателя, преградившую ему путь, а также покушался на жизнь двух студентов, принимавших меры к его задержанию.

Подсудимый свою вину в совершении преступлений в ходе судебного следствия признал в полном объеме.

Прокурором предъявленное обвинение в судебных прениях поддержано в полном объеме и предложено суду назначить подсудимому наказание по совокупности преступлений в виде 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год, с отбыванием части основного наказания в тюрьме, а в дальнейшем в исправительной колонии строгого режима.