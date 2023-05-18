В Пинеге вынесен заочный приговор несостоявшемуся убийце

Пинежский районный суд заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 43 – летнего жителя. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

В суде установлено, что 30.06.2022 обвиняемый, действуя из личной неприязни к своему работодателю, возникшей в результате противоправных действий последнего, решил его убить.

С этой целью он вооружился охотничьим двуствольным ружьем и патронами, пришел на территорию производственного участка, где находился потерпевший, и, целясь ему в грудь, произвел два нажатия на спусковой крючок. Ввиду неисправности ружья произошло две осечки, из-за чего выстрелы не последовали, а потерпевший незамедлительно обезоружил злоумышленника.

Обвиняемому удалось скрыться от судебного преследования, он объявлен в федеральный розыск, в связи с чем приговор ему был вынесен заочно.

Согласившись с позицией государственного обвинителя о виновности подсудимого в совершении инкриминируемого преступления, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.