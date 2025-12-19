В Коряжме задержан воришка из сауны

Ночью 10 января в отдел полиции по городу Коряжме межмуниципального отдела МВД России «Котласский» с сообщением о хищении денежных средств обратилась администратор сауны.

По словам женщины, после ухода очередных клиентов она обнаружила, что ящик в столе, где хранились деньги, взломан, и из него пропало более 40 тысяч рублей.

На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Женщина смогла описать полицейским подозрительного посетителя. Ориентировка на мужчину была передана всем наружным нарядам полиции.

По горячим следам подозреваемый был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. Им оказался 35-летний местный житель. Ранее мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражи.

По имеющейся информации, злоумышленник пришел в сауну вместе с подругой. Оплачивая услуги, он заметил, куда администратор складывает выручку. После окончания отдыха мужчина выбрал момент, когда сотрудница отлучилась для уборки помещения, зашел в служебный кабинет, выломал ящик стола, забрал деньги и скрылся.

Часть похищенных денежных средств изъята, остальное злоумышленник потратил на приобретение спиртного.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется дознание.

