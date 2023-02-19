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В Северодвинске задержали уличного гламурного грабителя

В вечернее время в ОМВД России по городу Северодвинску позвонил мужчина и сообщил, что около дома по улице Дзержинского на него напал неизвестный, ударил и отобрал наушники и солнечные очки.

Потерпевший смог подробно описать злоумышленника. Ориентировка на него сразу же была передана всем наружным службам.

По горячим следам подозреваемый в совершении преступления был задержан нарядом патрульно-постовой службы полиции. Им оказался местный житель 1994 года рождения. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за аналогичное криминальное деяние. Похищенное у потерпевшего имущество изъято.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ведется следствие.

 

02 июнь 16:23 | : Происшествия

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