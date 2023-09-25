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В Архангельской области после ДТП на автодороге разлилось топливо

5 ноября около 12:10 на 738 километре автодороги «Лодейное поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин-Наволок» произошло дорожно-транспортное происшествие.

По имеющимся данным, водитель 1966 года рождения, управляя грузовым автомобилем Volvo c полуприцепом-цистерной, двигаясь в сторону Плесецка, потерял контроль над управлением и совершил съезд с дороги в правый кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате дорожной аварии произошла разгерметизация цистерны с топливом, в результате чего зафиксирован частичный разлив груза.

В ДТП пострадал мужчина 1975 года рождения — пассажир транспортного средства, являющийся вторым водителем. Он госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

06 ноябрь 13:04 | : Происшествия

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