В Архангельской области после ДТП на автодороге разлилось топливо

5 ноября около 12:10 на 738 километре автодороги «Лодейное поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин-Наволок» произошло дорожно-транспортное происшествие.

По имеющимся данным, водитель 1966 года рождения, управляя грузовым автомобилем Volvo c полуприцепом-цистерной, двигаясь в сторону Плесецка, потерял контроль над управлением и совершил съезд с дороги в правый кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате дорожной аварии произошла разгерметизация цистерны с топливом, в результате чего зафиксирован частичный разлив груза.

В ДТП пострадал мужчина 1975 года рождения — пассажир транспортного средства, являющийся вторым водителем. Он госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.