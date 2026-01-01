Вверх
В первый день нового года три автомобиля "поцеловались" в Архангельске

Сегодня около 8.20 на 1217 километре федеральной автодороги М8 «Холмогоры» произошло дорожно-транспортное происшествие.

 По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота», двигаясь в сторону Архангельска, допустил столкновение с иномаркой «Рено», следовавшей в попутном направлении в правой полосе.

 В результате аварии автомобили откинуло на переходно-скоростную полосу, где один из них столкнулся с машиной «Лада».

 Водитель «Рено» с полученными травмами госпитализирован.

 Установлено, что предполагаемый виновник ДТП управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

 Подробности дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.


01 январь 15:38 | : Происшествия

