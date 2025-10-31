Девчушка из Онеги отправяется в специнтернат за любовь к чужому

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 15-летней жительнице города Онеги. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2025 года несовершеннолетняя осужденная на улице в городе Онеге нашла банковскую карту, утраченную 35-летней местной жительницей, и оплатила ей покупки в магазине, используя бесконтактный способ оплаты.

В ходе допросов на стадии предварительного следствия и в суде несовершеннолетняя признала свою вину. На стадии предварительного следствия ущерб возмещен.

На основании решения Онежского городского суда с учетом данных о личности осужденной несовершеннолетней, состоящей на профилактических учетах, неоднократно совершавшей административные правонарушения, она помещена в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа до достижения совершеннолетия. Приговор суда не вступил в законную силу.

Следственное управление разъясняет, что, если вы нашли чужую банковскую карту - сдайте её в ближайшее отделение банка или в отдел полиции. За оплату найденной чужой банковской картой своих покупок, снятие с неё денег, совершение переводов предусмотрена уголовная ответственность. Помимо этого, с виновного лица будет взыскан весь причиненный потерпевшему материальный ущерб.

(фото с https://ok.ru)