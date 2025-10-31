Многодетный отец из Северодвинска получил 3 года строгого режима за взятку

Вступил в законную силу приговор Северодвинского городского суда от 28.10.2025, которым 40-летний житель г. Северодвинска признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий и незаконное бездействие в крупном размере).

Установлено, что виновный 16.05.2025, работая управляющим у местного предпринимателя, при изъятии обнаруженной сотрудниками полиции в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия в их торговой точке контрафактной продукции с целью оставления большей ее части для реализации и непроведения таких проверок в будущем предал одному из сотрудников полиции взятку в виде денежных средств в общей сумме 250 тыс. рублей, несмотря на то, что изначально на подобные предложения ему ответили отказом.

Ввиду настойчивости предложений осужденного сотрудник полиции организовал видеозапись их разговора и аудиозапись момента передачи взятки, после чего произвел его задержание.

Свою вину осужденный признал и раскаялся в содеянном. С учетом этого, а также наличия на иждивении 4 несовершеннолетних детей и иных смягчающих обстоятельств, за содеянное ему на основании ст. 64 УК РФ назначено наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи, в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Деньги, переданные должностному лицу в качестве взятки, и мобильный телефон, посредством которого осужденный обозначил сумму взятки, конфискованы в доход государства.

Архангельским областным судом по доводам апелляционного представления прокуратуры области и автономного округа в срок наказания дополнительно зачтен день фактического задержания осужденного, в остальной части приговор оставлен без изменения, апелляционная жалоба адвоката осужденного с доводами о смягчении наказания – без удовлетворения.