Архангельский областной суд отклонил аппеляцию коррупционеров с железной дороги

Вступил в законную силу приговор Котласского городского суда от 11.04.2022, которым осуждены бывший начальник путевой машинной станции по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег за совершение в пользу взяткодателя действий, в том числе незаконных, в особо крупном размере), и представитель коммерческой организации — по ч. 5 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в виде денег за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере).
Судом установлено, что в период с марта 2017 г. по март 2019 г. за общее покровительство и благоприятные условия в осуществлении коммерческой деятельности в виде вывоза со станции металлолома, в том числе не поставленного на учет, сотрудник организации передал работнику железной дороги денежные средства в сумме более 1,9 млн рублей.
Арест, наложенный на жилые помещения и автомобили виновных, судом сохранен до уплаты ими штрафа.
Осужденным предстоит отбывать наказание в виде лишения свободы на срок 7 и 6 лет соответственно в исправительной колонии строгого режима. Обоим назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 5,82 и 3,88 млн рублей.
Взяткополучатель лишен права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях, на срок 3 года.
Апелляционные жалобы осужденных и их защитников о невиновности судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения.