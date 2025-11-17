Вверх
Гость из Узбекистана домогался в Архангельске двух юных дев

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 32-летнего гражданина иностранного государства (Узбекистана) в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.135 УК РФ (развратные действия в отношении малолетней) и п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера действия, совершенные с применением насилия в отношении малолетней). 

 Следствием установлено, что 3 августа 2025 года днем на пляже на берегу реки Кузнечихи в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил развратные и иные действия сексуального характера в отношении двух 12-летних девочек. После обращения потерпевших в правоохранительные органы мужчина был задержан. На период следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 Ранее в центральный аппарат ведомства по поручению Председателя Следственного комитета России был представлен доклад о ходе расследования указанного уголовного дела.

 

 

01 ноябрь 08:58 | : Происшествия

