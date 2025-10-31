Вверх
Житель Поморья спас свою иномарку оплатой штрафа за пьяную езду

Житель Архангельской области «спас» свою иномарку от принудительной реализации, погасив штраф за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

            45-летний мужчина позволил себе сесть за руль в нетрезвом виде и был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. Правонарушителя привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей. 

            В установленный срок штраф оплачен не был и в отношении неплательщика в ОСП по Красноборскому району возбудили исполнительное производство, уведомив его об этом. Однако гражданин по-прежнему игнорировал возложенные на него судом обязательства.

            Судебный пристав установил местонахождение принадлежащего должнику  транспортного средства «Мазда» и арестовал его, оставив владельцу на ответственное хранение без права пользования.

            Только после того, как арестованное имущество было оценено и началась процедура подготовки его к передаче на принудительную реализацию, должник осознал перспективу лишиться машины. Он поспешил оплатить штраф, а также заплатил исполнительский сбор за неисполнение решения суда в установленный законом срок. Арест с автомобиля снят, исполнительное производство окончено.

            Важно помнить: если водитель вновь сядет за руль в нетрезвом виде, он будет привлечён уже к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ. В этом случае наказание более серьёзное, включая конфискацию автомобиля.

16 декабрь 12:30 | : Происшествия

