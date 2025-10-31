В НАО прапорщик Дуркин спас человека из сугроба

В морозную и ветренную погоду автопатруль Росгвардии вовремя обнаружил одетого не по сезону прохожего, который упал и уснул в сугробе в состоянии сильнейшего опьянения

Вечером в рабочем посёлке Искателей Заполярного района Ненецкого автономного округа автопатруль регионального отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации спас от переохлаждения 31-летнего местного жителя. Инцидент произошёл на безлюдном и слабоосвещённом участке одной из улиц.

В морозную и ветренную погоду росгвардейцы вовремя обнаружили одетого не по сезону прохожего, который упал и уснул в сугробе в состоянии сильнейшего опьянения. Благодаря грамотным действиям экипажа под руководством старшего группы задержания прапорщика полиции Дмитрия Дуркина мужчина избежал опасных последствий для жизни и здоровья.

«Всего за прошедшую неделю группы задержания регионального отдела вневедомственной охраны Росгвардии осуществили 19 выездов на помощь жителям Ненецкого автономного округа. Экипажи реагировали на сообщения о конфликте в развлекательном заведении, нетрезвых правонарушителях в салоне автобуса и на остановке общественного транспорта, противоправных действиях и других происшествиях. С охраняемых объектов поступило 11 тревожных сигналов. Краж не допущено», – рассказал заместитель начальника ОВО Росгвардии по НАО подполковник полиции Андрей Колотилов.