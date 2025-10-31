Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Северодвинске разрешился земельный спор

Прокуратура г. Северодвинска провела проверку соблюдения земельного законодательства.

Установлено, что органами местного самоуправления проведено межевание территории 123 градостроительного квартала, в связи с чем произошло изменение границ земельных участков, на которых расположены в  дома по ул. Некрасова. 

В результате проведенных кадастровых работ проезд общего пользования к указанным домам передан в частную собственность.

Однако, в соответствие с действующим законодательством проезды относятся к территориям общего пользования, в связи с чем не могут находиться в частной собственности.

Таким образом, в результате проведенного межевания обязанность по обеспечению и содержанию транспортной инфраструктуры на улице Некрасова незаконно переложена с органа местного самоуправления на собственников домов.

Указанные факты отражены в представлении главе Северодвинска, по результатам рассмотрения которого нарушения не устранены, в связи с чем в ноябре 2024 года прокуратурой города в Северодвинский городской суд предъявлено административное исковое заявление о признании незаконным результатов межевания. Решением суда в удовлетворении исковых требований было отказано. Не согласившись с этим,  прокурор данное решение обжаловал  в апелляционном порядке.

Архангельским областным судом решение суда первой инстанции отменено, результаты межевания, на основании которых внутриквартальный проезд включен в границы земельных участков, предоставленных гражданам, признаны незаконными, на администрацию города возложена обязанность устранить допущенные нарушения       

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры города.

15 декабрь 11:09 | : Происшествия

Главные новости


Такие же, как мы. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Уха поморская и не только. Кухня нашего севера

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (213)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20