В Северодвинске разрешился земельный спор

Прокуратура г. Северодвинска провела проверку соблюдения земельного законодательства.

Установлено, что органами местного самоуправления проведено межевание территории 123 градостроительного квартала, в связи с чем произошло изменение границ земельных участков, на которых расположены в дома по ул. Некрасова.

В результате проведенных кадастровых работ проезд общего пользования к указанным домам передан в частную собственность.

Однако, в соответствие с действующим законодательством проезды относятся к территориям общего пользования, в связи с чем не могут находиться в частной собственности.

Таким образом, в результате проведенного межевания обязанность по обеспечению и содержанию транспортной инфраструктуры на улице Некрасова незаконно переложена с органа местного самоуправления на собственников домов.

Указанные факты отражены в представлении главе Северодвинска, по результатам рассмотрения которого нарушения не устранены, в связи с чем в ноябре 2024 года прокуратурой города в Северодвинский городской суд предъявлено административное исковое заявление о признании незаконным результатов межевания. Решением суда в удовлетворении исковых требований было отказано. Не согласившись с этим, прокурор данное решение обжаловал в апелляционном порядке.

Архангельским областным судом решение суда первой инстанции отменено, результаты межевания, на основании которых внутриквартальный проезд включен в границы земельных участков, предоставленных гражданам, признаны незаконными, на администрацию города возложена обязанность устранить допущенные нарушения

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры города.