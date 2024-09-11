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В Коряжме мать-"кукушка" оставила пять детей без питания и воды

Прокуратурой города Коряжмы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летней местной жительницы, обвиняемой по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Установлено, что мать пятерых детей в период с 18 по 20 июля 2024 года по месту проживания оставила своих малолетних детей в возрасте от 4 до 10 лет, в том числе, малолетнего недееспособного ребенка-инвалида в опасном для жизни и здоровья состоянии на длительное время без питания и воды. При этом дети были лишены возможности принять меры к самосохранению из-за беспомощности в силу своего малолетнего возраста.

В настоящее время несовершеннолетние у матери изъяты и помещены в детский дом. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Санкцией ст. 125 УК РФ предусмотрено наказание до одного года лишения свободы.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, в настоящее время оно направлено в Коряжемский городской суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

14 октябрь 11:10 | : Скандалы

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