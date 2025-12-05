Жителям Поморья предлагают пожаловаться на наглых кредиторов

15 декабря 2025 года жители Архангельской области и Ненецкого автономного округа, столкнувшиеся с неправомерными, по их мнению, действиями кредиторов и коллекторов, могут сообщить об этом на «горячую линию» региональной службы судебных приставов.

«Горячая линия» по вопросам защиты прав и законных интересов физических лиц при взыскании просроченной задолженности будет работать с 9.00 до 17.00 часов.

Телефонные звонки будут приниматься по многоканальному телефону: 8(8182) 41-16-40.

Всем обратившимся гражданам сотрудники отделения контрольно-надзорной и разрешительной деятельности УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу дадут подробные разъяснения об алгоритме действий при неправомерных действиях со стороны лиц, занимающихся возвратом просроченной задолженности.

Жители региона смогут узнать, как общаться с кредиторами и коллекторами, как правильно составить на них жалобу и какие документы необходимы при написании соответствующего обращения.

(фото с https://rg.ru)