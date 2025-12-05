Вверх
Жителям Поморья предлагают пожаловаться на наглых кредиторов

15 декабря 2025 года жители Архангельской области и Ненецкого автономного округа, столкнувшиеся с неправомерными, по их мнению, действиями кредиторов и коллекторов, могут сообщить об этом на «горячую линию» региональной службы судебных приставов.

            «Горячая линия» по вопросам защиты прав и законных интересов физических лиц при взыскании просроченной задолженности будет работать с 9.00 до 17.00 часов

Телефонные звонки будут приниматься по многоканальному телефону: 8(8182) 41-16-40.

            Всем обратившимся гражданам сотрудники отделения контрольно-надзорной и разрешительной деятельности УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу дадут подробные разъяснения об алгоритме действий при неправомерных действиях со стороны лиц, занимающихся возвратом просроченной задолженности. 

            Жители региона смогут узнать, как общаться с кредиторами и коллекторами, как правильно составить на них жалобу и какие документы необходимы при написании соответствующего обращения.

(фото с https://rg.ru

 

 

12 декабрь 08:55 | : Происшествия

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20