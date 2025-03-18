Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Прокуратура Архангельской области открыла "горячую линию" по весеннему паводку

В прокуратуре Архангельской области и Ненецкого автономного округа организована работа «горячей линии» по вопросам исполнения законодательства в период весеннего паводка 2025 года.

На «горячую линию» граждане могут сообщить информацию о нарушении их прав вследствие весеннего паводка.

«Горячая линия» работает в будние дни с 9 до 18 часов по номеру телефона 8(8182) 41-02-30, в выходные и праздничные дни в указанное время по номеру телефона 8(8182) 41-02-08.

По поступившим сообщениям в пределах своей компетенции органами прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа будет проведена проверка в установленном законом порядке.

 

22 апрель 10:17 | : Происшествия

Главные новости


Пасхальное послание митрополита Корнилия
Самый главный праздник. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2025 (277)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20