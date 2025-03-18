Прокуратура Архангельской области открыла "горячую линию" по весеннему паводку

В прокуратуре Архангельской области и Ненецкого автономного округа организована работа «горячей линии» по вопросам исполнения законодательства в период весеннего паводка 2025 года.

На «горячую линию» граждане могут сообщить информацию о нарушении их прав вследствие весеннего паводка.

«Горячая линия» работает в будние дни с 9 до 18 часов по номеру телефона 8(8182) 41-02-30, в выходные и праздничные дни в указанное время по номеру телефона 8(8182) 41-02-08.

По поступившим сообщениям в пределах своей компетенции органами прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа будет проведена проверка в установленном законом порядке.