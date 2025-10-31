Алиментщик из Коряжмы поплатился за свою непорядочность

Попытки неплательщика алиментов избежать встречи с судебными приставами потерпели неудачу. Теперь нерадивый отец будет 60 часов безвозмездно наводить чистоту на улицах г. Коряжма.

По решению суда житель г. Коряжмы обязан платить алименты на содержание дочери в размере ½ доли величины прожиточного минимума для детей. Безответственное отношение мужчины к родительским обязанностям привело к образованию полумиллионной задолженности перед ребёнком.

Должник за неуплату алиментов неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности, но никаких выводов для себя не сделал, мер к трудоустройству не предпринимал.

С целью побуждения неплательщика к исполнению возложенных на него судом обязательств судебными приставами был осуществлен выход по адресу его проживания. Несмотря на то, что должник в это время находился дома, он решил избежать встречи с сотрудниками органа принудительного исполнения и не стал открывать дверь.

Пришлось судебным приставам идти на хитрость: сделав вид, что покинули общий коридор квартиры, они терпеливо ждали, когда у должника появится необходимость выйти из комнаты. В результате неплательщик был доставлен в отделение судебных приставов по г. Коряжма и Вилегодскому району, где в отношении него составили административные протоколы по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей». Кроме того, ему придётся ответить и за воспрепятствование законной деятельности судебных приставов по ст. 17.8 КоАП РФ.

Также при личном досмотре в отделении судебных приставов у должника обнаружены сотовый телефон и денежные средства в размере 21 тысяча рублей. Телефон был арестован, денежные средства изъяты и переданы в банк для зачисления на депозитный счет подразделения и дальнейшего перечисления взыскателю.

За нежелание содержать ребёнка суд назначил безответственному родителю наказание в виде обязательных работ. Теперь 60 часов нерадивый отец будет заниматься общественно-полезным трудом на благоустройстве города.