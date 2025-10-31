Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Плесецком округе осудили убийцу и домашнего тирана в одном лице

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности за кражи 26-летнему жителю Плесецкого района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ч.1 ст.117 УК РФ (истязание), ч.1 ст.325 УК РФ (уничтожение официального документа), п. «б» ч.2 ст.131 УК РФ (изнасилование), ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством). 

Следствием и судом установлено, что 28 мая 2023 года на улице в поселке Оксовский осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений с 45-летним местным жителем нанес множество ударов руками, ногами, а также предметом по голове потерпевшего. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на следующий день.

 Он же по месту жительства в поселке Плесецк из личных неприязненных отношений к 34-летней супруге, которая подала документы на развод, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически применял к ней физическую силу, разорвал ее паспорт, совершил преступления против половой свободы потерпевшей, а также угрожал ей убийством, приставляя к телу колюще-режущие предметы. После обращения пострадавшей в органы полиции супруга задержали. На период следствия в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

 В ходе допроса на стадии предварительного следствия фигурант признал свою вину частично и пояснил следователю, что на улице в процессе выяснения отношений с потерпевшим, заподозрившим его в краже велосипеда, нанес тому два удара рукой по голове. 

 Приговором Плесецкого районного суда фигуранту назначено наказание в виде 8 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также суд взыскал с него 700 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

11 декабрь 08:54 | : Происшествия

Главные новости


От зарплаты до зарплаты. Богатенькие в СССР
Узники Сийского монастыря. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (174)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20