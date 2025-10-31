В Плесецком округе осудили убийцу и домашнего тирана в одном лице

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности за кражи 26-летнему жителю Плесецкого района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ч.1 ст.117 УК РФ (истязание), ч.1 ст.325 УК РФ (уничтожение официального документа), п. «б» ч.2 ст.131 УК РФ (изнасилование), ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством).

Следствием и судом установлено, что 28 мая 2023 года на улице в поселке Оксовский осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений с 45-летним местным жителем нанес множество ударов руками, ногами, а также предметом по голове потерпевшего. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на следующий день.

Он же по месту жительства в поселке Плесецк из личных неприязненных отношений к 34-летней супруге, которая подала документы на развод, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически применял к ней физическую силу, разорвал ее паспорт, совершил преступления против половой свободы потерпевшей, а также угрожал ей убийством, приставляя к телу колюще-режущие предметы. После обращения пострадавшей в органы полиции супруга задержали. На период следствия в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия фигурант признал свою вину частично и пояснил следователю, что на улице в процессе выяснения отношений с потерпевшим, заподозрившим его в краже велосипеда, нанес тому два удара рукой по голове.

Приговором Плесецкого районного суда фигуранту назначено наказание в виде 8 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также суд взыскал с него 700 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.