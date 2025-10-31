Устроители игорного бизнеса из Северодвинска пополнили бюджет 112 млн рублей

Вступил в законную силу приговор Северодвинского городского суда Архангельской области от 08.10.2025, которым 59-летний житель иностранного государства признан виновным по п. «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, совершенная группой лиц по предварительному сговору, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

Суд установил, что осужденный совместно с иным лицом в период с 01 января 2014 года по 10 марта 2016 года разместили в арендованных помещениях, расположенных в г. Северодвинске, компьютеры с установленными на них программами для проведения азартных игр и терминал для приема и выдачи игрокам денежных средств и обеспечили доступ к данному оборудованию неограниченному количеству лиц, в результате чего извлекли доход от незаконной организации и проведения азартных игр в размере свыше 111,7 млн рублей.

Виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.

Апелляционная инстанция согласилась с позицией прокурора, что в соответствии с требованиями уголовного закона полученный в результате незаконной деятельности доход конфискуется в пользу государства, обратив в бюджет 111,6 млн рублей с учетом ранее удержанных 87 тыс. рублей.

Жалобы стороны защиты с доводами о невиновности оставлены судом без удовлетворения.

