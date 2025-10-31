Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Устроители игорного бизнеса из Северодвинска пополнили бюджет 112 млн рублей

Вступил в законную силу приговор Северодвинского городского суда Архангельской области от 08.10.2025, которым 59-летний житель иностранного государства признан виновным по п. «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, совершенная группой лиц по предварительному сговору, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

Суд установил, что осужденный совместно с иным лицом в период с 01 января 2014 года по 10 марта 2016 года разместили в арендованных помещениях, расположенных в г. Северодвинске, компьютеры с установленными на них программами для проведения азартных игр и терминал для приема и выдачи игрокам денежных средств и обеспечили доступ к данному оборудованию неограниченному количеству лиц,  в результате чего извлекли доход от незаконной организации и проведения азартных игр в размере свыше 111,7 млн рублей.

Виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.

Апелляционная инстанция согласилась с позицией прокурора, что в соответствии с требованиями уголовного закона полученный в результате незаконной деятельности доход конфискуется в пользу государства, обратив в бюджет 111,6 млн рублей с учетом ранее удержанных 87 тыс. рублей.

Жалобы стороны защиты с доводами о невиновности оставлены судом без удовлетворения.

(фото с https://zavtra.ru) 

10 декабрь 12:08 | : Происшествия

Главные новости


Узники Сийского монастыря. Из прошлого Поморья
Упражнения в прекрасном. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (155)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20