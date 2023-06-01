В Северодвинске молодой человек на "Шкоде" насмерть задавил сотрудника ж/д станции

29 июля около 01:30 в дежурную часть ОМВД России по городу Северодвинску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии напротив дома 33 по Архангельскому шоссе.

По предварительным данным, молодой человек 1998 года рождения, управляя автомобилем «Skoda», при перестроении из левой полосы в правую перед железнодорожным переездом допустил наезд на 31-летнего сотрудника станции, осуществляющего уборку путей. Мужчина от полученных в результате ДТП травм скончался в реанимационном отделении больницы.

В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего).

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции и следователями.

По имеющимся данным, предполагаемый виновник аварии ранее более 10 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения.