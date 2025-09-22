Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Расписание богослужений митрополита Корнилия на декабрь 2025 года

3 декабря (среда)

Михаило-Архангельский кафедральный собор

17:00 — всенощное бдение

4 декабря (четверг)

Михаило-Архангельский кафедральный собор

8:00 — Божественная литургия

6 декабря (суббота)

Храм Феодоровской иконы Божией Матери на архиерейском подворье

7:30 — Божественная литургия. Архипастырь совершит славление

Михаило-Архангельский кафедральный собор

17:00 — всенощное бдение

7 декабря (воскресенье)

Михаило-Архангельский кафедральный собор

8:00 — Божественная литургия

9 декабря (вторник)

Храм Феодоровской иконы Божией Матери на архиерейском подворье

16:00 — всенощное бдение

10 декабря (среда)

Храм Феодоровской иконы Божией Матери на архиерейском подворье

7:00 — Божественная литургия

13 декабря (суббота)

Храм Феодоровской иконы Божией Матери на архиерейском подворье

7:00 — Божественная литургия. Архипастырь совершит славление

Михаило-Архангельский кафедральный собор

17:00 — всенощное бдение

14 декабря (воскресенье)

Михаило-Архангельский кафедральный собор

8:00 — Божественная литургия

17:00 — акафист

16 декабря (вторник)

Храм Феодоровской иконы Божией Матери на архиерейском подворье

16:00 — всенощное бдение

17 декабря (среда)

Храм Феодоровской иконы Божией Матери на архиерейском подворье

7:00 — Божественная литургия

18 декабря (четверг)

Храм святителя Николая в Архангельске

17:00 — всенощное бдение

19 декабря (пятница)

Собор святителя Николая на территории завода «Севмаш» в Северодвинске

8:00 — Божественная литургия

Храм святителя Николая в поселке Дорожников

16:00 — вечерня с акафистом святителю Николаю

20 декабря (суббота)

Антониево-Сийский монастырь

7:30 — Божественная литургия

Храм Феодоровской иконы Божией Матери на архиерейском подворье

16:00 — всенощное бдение

21 декабря (воскресенье)

Михаило-Архангельский кафедральный собор

8:00 — Божественная литургия

Храм Феодоровской иконы Божией Матери на архиерейском подворье

16:00 — всенощное бдение

22 декабря (понедельник) 

Храм Тихвинской иконы Божией Матери в Бабанегово

7:30 — Божественная литургия

25 декабря (четверг)

Храм Феодоровской иконы Божией Матери на архиерейском подворье

7:00 — Божественная литургия. Архипастырь совершит славление

27 декабря (суббота)

Михаило-Архангельский кафедральный собор

17:00 — всенощное бдение

28 декабря (воскресенье)

Михаило-Архангельский кафедральный собор

8:00 — Божественная литургия

….

17:00 — вечерня с акафистом

31 декабря (среда)

Михаило-Архангельский кафедральный собор

17:00 — вечернее богослужение, молебное пение на новолетие 

03 декабрь 09:30 | : Будни / Верую

Главные новости


"Стоял тот дом, всем жителям знакомый"
Он же памятник. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (47)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20