Расписание богослужений митрополита Корнилия на декабрь 2025 года

3 декабря (среда)
Михаило-Архангельский кафедральный собор
17:00 — всенощное бдение
4 декабря (четверг)
Михаило-Архангельский кафедральный собор
8:00 — Божественная литургия
6 декабря (суббота)
Храм Феодоровской иконы Божией Матери на архиерейском подворье
7:30 — Божественная литургия. Архипастырь совершит славление
Михаило-Архангельский кафедральный собор
17:00 — всенощное бдение
7 декабря (воскресенье)
Михаило-Архангельский кафедральный собор
8:00 — Божественная литургия
9 декабря (вторник)
Храм Феодоровской иконы Божией Матери на архиерейском подворье
16:00 — всенощное бдение
10 декабря (среда)
Храм Феодоровской иконы Божией Матери на архиерейском подворье
7:00 — Божественная литургия
13 декабря (суббота)
Храм Феодоровской иконы Божией Матери на архиерейском подворье
7:00 — Божественная литургия. Архипастырь совершит славление
Михаило-Архангельский кафедральный собор
17:00 — всенощное бдение
14 декабря (воскресенье)
Михаило-Архангельский кафедральный собор
8:00 — Божественная литургия
…
17:00 — акафист
16 декабря (вторник)
Храм Феодоровской иконы Божией Матери на архиерейском подворье
16:00 — всенощное бдение
17 декабря (среда)
Храм Феодоровской иконы Божией Матери на архиерейском подворье
7:00 — Божественная литургия
18 декабря (четверг)
Храм святителя Николая в Архангельске
17:00 — всенощное бдение
19 декабря (пятница)
Собор святителя Николая на территории завода «Севмаш» в Северодвинске
8:00 — Божественная литургия
Храм святителя Николая в поселке Дорожников
16:00 — вечерня с акафистом святителю Николаю
20 декабря (суббота)
Антониево-Сийский монастырь
7:30 — Божественная литургия
Храм Феодоровской иконы Божией Матери на архиерейском подворье
16:00 — всенощное бдение
21 декабря (воскресенье)
Михаило-Архангельский кафедральный собор
8:00 — Божественная литургия
Храм Феодоровской иконы Божией Матери на архиерейском подворье
16:00 — всенощное бдение
22 декабря (понедельник)
Храм Тихвинской иконы Божией Матери в Бабанегово
7:30 — Божественная литургия
25 декабря (четверг)
Храм Феодоровской иконы Божией Матери на архиерейском подворье
7:00 — Божественная литургия. Архипастырь совершит славление
27 декабря (суббота)
Михаило-Архангельский кафедральный собор
17:00 — всенощное бдение
28 декабря (воскресенье)
Михаило-Архангельский кафедральный собор
8:00 — Божественная литургия
….
17:00 — вечерня с акафистом
31 декабря (среда)
Михаило-Архангельский кафедральный собор
17:00 — вечернее богослужение, молебное пение на новолетие