В Архангельской епархии подвели итоги уходящего года

Ежегодное Епархиальное собрание духовенства состоялось в Архангельске 1 декабря в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы. Возглавил событие митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий.

Участие в собрании приняли секретарь епархии протоиерей Валерий Суворов, руководители епархиальных отделов, главы благочиннических округов, настоятели и клирики храмов, насельники монастырей.

В адрес собравшихся членов Епархиального собрания поступило приветствие губернатора Архангельской области Александра Витальевича Цыбульского. Приветствие огласил митрополит Корнилий. Ниже приводим полный текст приветствия губернатора.

Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка!

Всечестные отцы, члены Епархиального собрания!

Приветствую вас на собрании духовенства Архангельской епархии — событии, которое подводит итоги очередного этапа церковного служения и задает направление на будущее.

Сегодня Архангельская область, как и вся страна, проходит через серьезные испытания. В такие периоды особенно заметно, насколько важны духовно-нравственные ориентиры, несколько значимо присутствие рядом людей, способных поддержать и вдохновить тех, кому особенно трудно, кто ищет опору в жизни.

Правительство Архангельской области высоко ценит взаимодействие с Русской Православной Церковью. Совместно мы ведем работу в социальной сфере, по поддержке семьи, просвещению молодежи, сохранению исторической памяти и традиционных ценностей. Мы совместно работаем над развитием социальной сферы, оказываем поддержку семьям, занимаемся воспитанием молодежи, сохраняем историческую память и традиционные ценности.

От всей души благодарю духовенство Архангельской епархии за ваше служение, участие в судьбах людей.

Желаю всем участникам собрания плодотворной работы, мудрых решений и Божией помощи в дальнейших трудах.

Губернатор Архангельской области А.В Цыбульский.

***

Далее приводим слово митрополита Корнилия, обращенное к участникам собрания:

Ваши Высокопреподобия и Преподобия!

Всечестные отцы, дорогая матушка игумения, клирики Архангельской епархии!

Сердечно приветствую всех вас на ежегодном Епархиальном собрании духовенства, посвященном подведению итогов деятельности Архангельской епархии в 2025 году.

Мысленно оценивая дарованное нам Господом время уходящего года вспоминаем мы великие слова апостольского наставления: «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе» (1 Фес. 5,18). Воздадим благодарение Великому Господу и Спасителю нашему, Пресвятой Пречистой Преблагословенной Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии и всем святым от века Богу угодившим. Вознесем сердечную молитву нашу к Небесным молитвенникам древнего Поморского края, освятившим своим подвигом землю нашу и подающих нам духовный образ служения Святой Церкви Христовой.

Служение Господу Богу для всех нас, ныне собравшихся под сводами Михаило-Архангельского кафедрального собора, не должны быть только словами, определяющими некий род наших занятий. Служение Господу - это всецелое посвящение всех своих сил, талантов и знаний Спасителю нашему, призвавшему нас к благовестию Евангелия Царствия Божия. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, обращаясь к священнослужителям, говорил: «Я бы очень хотел, чтобы каждый архиерей, каждый священник понимал: мы стоим на страже жизни всего человеческого рода! Если мы отстаиваем христианские ценности, христианскую мораль, если мы не допускаем развиваться безбожию в нашей стране, такой огромной и влиятельной, то мы оказываем влияние на весь мир, в том числе на христианский мир, который переживает сегодня кризисные времена». «От наших трудов зависит, что победит — добро или зло, и это ясно должен понимать каждый служитель Церкви».

Эти мудрые слова Предстоятеля Русской Православной Церкви очень важно глубоко осознать и руководствоваться ими в сию годину испытаний, когда от всех нас требуется, по слову Святейшего Патриарха, «постоянная постановка перед собой вопросов, связанных с укреплением веры в нашем народе».

Определять и следовать этой цели нашего пастырского служения мы имеем возможность, по милости Божией, не без помощи представителей власти и здоровых сил нашего общества. Российское государство не скрывает своего особого внимания, надежды и поддержки усилий епископата и духовенства Русской Православной Церкви в деле сохранения духовных традиций Отечества, его нравственных основ. Особое уникальное соработничество Церкви и государства отражается во многих направлениях развития жизни общества. Хотелось бы отметить высокий уровень взаимодействия государственной и церковной власти в Архангельской области, что является возможным благодаря искренней поддержке Губернатора Архангельской области Александра Витальевича Цыбульского.

Сердечно благодарим Его Превосходительство Губернатора Архангельской области за теплые слова приветствия и благие пожелания всем членам Епархиального собрания Архангельской епархии. Заверяем Александра Витальевича в горячей молитве о нем и всех соработниках с пожеланием всеукрепляющей благодати Божией в нелегком служении Отечеству.

***

Далее регламент встречи был выстроен в соответствии с повесткой, утвержденной на заседании Епархиального совета 11 ноября 2025 года:

1) Об избрании заместителя председателя и секретаря епархиального собрания;

2) Доклад Епархиального архиерея о деятельности в 2025 году;

3) О принятии к сведению отчетов благочинных Архангельской епархии;

4) О принятии к сведению докладов руководителей епархиальных отделов и комиссий;

5) Об утверждении состава Епархиального церковного суда;

6) Об избрании двух подписантов протокола Епархиального собрания;

7) Разные вопросы.

Завершая собрание, митрополит Корнилий поблагодарил всех должностных лиц Архангельской епархии, благочинных, руководителей епархиальных отделов и комиссий, настоятелей приходов, всё духовенство и церковных работников за труды, которые они понесли в уходящем 2025 году.