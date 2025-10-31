В архангельском гараже произошла трагедия с участием домкрата

24 ноября 2025 года в вечернее время при осуществлении ремонтных работ автомобиля в гараже, расположенном на ул. Малая Юрасская в

г. Архангельске, произошло падение транспортного средства с домкрата на находящегося под ним 33-летнего мужчину. Потерпевший с травмами был доставлен в медицинское учреждение, где скончался.

По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, установить причину смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Следственное управление предупреждает, что во избежание несчастных случаев необходимо соблюдать элементарные правила безопасности. Берегите себя и своих близких.



