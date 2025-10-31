Вверх
В архангельском гараже произошла трагедия с участием домкрата

24 ноября 2025 года в вечернее время при осуществлении ремонтных работ автомобиля в гараже, расположенном на ул. Малая Юрасская в
 г. Архангельске, произошло падение транспортного средства с домкрата на находящегося под ним 33-летнего мужчину. Потерпевший с травмами был доставлен в медицинское учреждение, где скончался. 

По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

 Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, установить причину смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение.

 Следственное управление предупреждает, что во избежание несчастных случаев необходимо соблюдать элементарные правила безопасности. Берегите себя и своих близких.


26 ноябрь 08:23 | : Происшествия

Дональд Трамп. «Миру - мир»
Голод. Из прошлого Поморья

