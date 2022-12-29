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В Архангельске раскрыто убийство милиционера из 2002 года. Секрет "волшебного пендаля"

Заместителем прокурора Архангельской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Архангельска, обвиняемого в убийстве сотрудника милиции, совершенном группой лиц с особой жестокостью (п. «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Установлено, что 01.05.2002 обвиняемый со своим знакомым, находясь в состоянии алкогольного опьянения у домов по улице Маслова в городе Архангельске, в ходе словесной ссоры с находящимся не при исполнении должностных обязанностей сотрудником милиции нанесли ему не менее 34 ударов руками, ногами и деревянной палкой по голове и телу, затем несколько раз прыгнули двумя ногами в обуви на голову, грудь и живот мужчины.

После этого они перетащили потерпевшего на берег Маймаксанского рукава реки Северная Двина и утопили.

Уголовное дело будет направлено в Соломбальский районный суд
 г. Архангельска для рассмотрения по существу.

Уголовное преследование в отношении второго соучастника преступления прекращено в связи с его смертью. 

P.S. В последнее время подобные преступления в Поморье раскрываются настолько часто, что начинаешь верить в тайну «волшебного пендаля», выписанного в 2022 году заместителем Председателя СК России Клаусом Александром Владимировичем в части активизации раскрытия тяжких преступлений прошлых лет.

24 январь 11:35 | : Происшествия

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