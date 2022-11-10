Житель Архангельска сознался в убийстве 17-летней давности

В прокуратуре г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении отбывающего наказание 47-летнего уроженца г.Архангельска, который спустя 17 лет признался в совершении убийства с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Установлено, что обвиняемый 21.08.2005 в состоянии алкогольного опьянения между домами 62 и 66 по ул. Набережной Северной Двины в г.Архангельске в ходе возникшей ссоры с 21-летним жителем г. Архангельска нанес ему не менее сорока девяти ударов ножом в область жизненно-важных органов. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.
Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признал в полном объеме, последовательно рассказал о совершенном им преступлении за прошлые года. Помимо признания вины, виновность подтверждается показаниями свидетелей и заключениями экспертов, протоколами изъятий и опознания.
Уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.