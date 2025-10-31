Как архангельский Бинго-Бонго угонщика задержал

Вечером 21 ноября в полицию Архангельска поступило сообщение об угоне автомобиля «ГАЗ». Владелец въехал на огороженную территорию профилактория, расположенного на улице Галушина, и, оставив автомобиль, ушел на полчаса для производства ремонтных работ.

Спустя некоторое время он услышал, как завелся мотор его «Газели». Выскочив на улицу, мужчина увидел, как машина выезжает за ворота оздоровительного учреждения, и сразу же позвонил в полицию.

Ориентировка на похищенное транспортное средство была передана всем наружным службам полиции и Росгвардии. Спустя три часа автомобиль был обнаружен у одного из домов по улице Кривоборская.

На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, в составе которой был инспектор-кинолог Центра кинологической службы УМВД России по Архангельской области старший лейтенант полиции Алексей Антон со служебной собакой по кличке Бинго-Бонго.

Взяв след, немецкая овчарка провела напарника и сопровождавший его наряд вневедомственной охраны Росгвардии через лесополосу в район автозаправки, расположенной на Ленинградском проспекте. Здесь правоохранители увидели пытающегося скрыться от них мужчину и задержали его. Подозреваемый – 35-летний житель Цигломенского округа – был передан сотрудникам уголовного розыска.

По имеющейся информации, находясь на территории профилактория, злоумышленник стал дергать ручки стоявших у здания машин. Одна из них – «Газель» – оказалась открыта. Проникнув в салон, подозреваемый обнаружил на сидении ключи от автомобиля, завел мотор и уехал.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение транспортным средством). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется дознание.

Похищенный автомобиль изъят и возвращен владельцу.

Старший лейтенант полиции Алексей Антон вместе с семилетней немецкой овчаркой Бинго-Бонго работают вместе уже шесть лет. Напарники занимаются розыском по запаховому следу подозреваемых в преступлениях и поиском пропавших без вести людей.



