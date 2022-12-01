В Архангельске служебная овчарка вычислила адрес странного типа с муляжом гранаты

Около полудня в УМВД России по городу Архангельску позвонили взволнованные сотрудники магазина, расположенного на пересечении улицы Гагарина и проспекта Дзержинского. Продавцы сообщили, что заметили у одного из покупателей нож и предмет, похожий на гранату. Походив недолго по торговому залу, мужчина скрылся.
На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.
Продавцы смогли подробно описать подозрительного мужчину. В ходе работы кинолог Центра кинологической службы регионального УМВД старшина полиции Олег Хабаров, используя следы, предположительно оставленные незнакомцем, смог грамотно применить служебную собаку. Немецкая овчарка, пройдя по следу несколько кварталов, довела напарника до подъезда дома на пересечении улицы Гагарина и проспекта Ломоносова и указала на квартиру, в которой предположительно находился разыскиваемый.
Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила в данной квартире два макета ручных гранат и несколько ножей.
Сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.