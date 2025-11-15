В больницу Коряжмы доставлена наркоманка с инициативой

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летней жительницы г. Коряжмы Архангельской области, обвиняемой по п. «б» ч. 2 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») и по ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», организованной группой, в крупном размере).

Обвиняемая в декабре 2024 года не желая работать законно, устроилась в один из интернет-магазинов по продаже наркотических средств в роли «закладчика».

В один из дней января 2025 года, женщина, находясь в г. Архангельске, получила партию наркотических средств, часть из них незаконно сбыла своему знакомому, являющемуся потребителем наркотиков, который впоследствии в результате передозировки доставлен в одну из больниц

г. Архангельска.

Она же, в конце январе 2025 года, получив очередную партию наркотических средств по указанию «куратора» должна была разместить их в тайники, предназначенные для потребителей, расположенные в г. Онега Архангельской области. Однако не успела это осуществить, так как была задержана сотрудниками полиции.

Обвиняемая является потребителем наркотических средств. Вину в совершении инкриминируемых преступлений она признала.

Санкцией ч. 4 ст. 228.1 УК РФ предусмотрено наказание до двадцати лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ломоносовский районный суд города Архангельска.