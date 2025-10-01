В Северодвинске задержана наркоманка с "детским стажем"

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летней жительницы г. Северодвинска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой, в крупном размере).

Обвиняемая в марте 2025 года не желая работать законно, устроилась в один из интернет-магазинов по продаже наркотических средств в роли «закладчика».

В один из дней апреля 2025 года женщина, находясь в г. Архангельске, получила две оптовые партии наркотических средств в крупном размере. С целью размещения их в тайники проследовала в г. Северодвинск, однако разместить их не успела, т.к. была задержана сотрудниками полиции.

Обвиняемая с подросткового возраста является потребителем наркотических средств, неоднократно проходила лечение от наркотической зависимости.

Вину в совершении инкриминируемого преступления она признала.

Санкцией ч. 4 ст. 228.1 УК РФ предусмотрено наказание до двадцати лет лишения свободы.

После вручения обвиняемой копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Северодвинский городской суд Архангельской области.