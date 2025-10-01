Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Северодвинске задержана наркоманка с "детским стажем"

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летней жительницы г. Северодвинска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой, в крупном размере).

Обвиняемая в марте 2025 года не желая работать законно, устроилась в один из интернет-магазинов по продаже наркотических средств в роли «закладчика». 

В один из дней апреля 2025 года женщина, находясь в г. Архангельске, получила две оптовые партии наркотических средств в крупном размере. С целью размещения их в тайники проследовала в г. Северодвинск, однако разместить их не успела, т.к. была задержана сотрудниками полиции.

Обвиняемая с подросткового возраста является потребителем наркотических средств, неоднократно проходила лечение от наркотической зависимости.

Вину в совершении инкриминируемого преступления она признала.

Санкцией ч. 4 ст. 228.1 УК РФ предусмотрено наказание до двадцати лет лишения свободы.

После вручения обвиняемой копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Северодвинский городской суд  Архангельской области.

01 октябрь 12:32 | : Происшествия

Главные новости


Марков Немировичу-Данченко из Архангельска
Спасти и сохранить. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (19)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20