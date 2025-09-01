Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Мелкий хулиган из Пинежского округа осужден за публичное оскорбление участкового

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности 30-летнему жителю Пинежского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 319 и ч.1 ст. 318 УК РФ (публичное оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).  

Следствием и судом установлено, что 13 июля 2025 года в вечернее время при проведении участковым уполномоченным полиции ОМВД «Пинежский» правового разбирательства по факту совершения осужденным мелкого хулиганства в деревне Ваймуша, осужденный публично оскорбил представителя власти, а также применил к нему физическую силу. 

В ходе судебного заседания осужденный признал свою вину.

Приговором Пинежского районного суда ему назначено наказание в виде принудительных работ.

26 сентябрь 16:26 | : Происшествия

Главные новости


Что имеем - не храним. Arctic open может покинуть Архангельск
О сборнике архангельских литераторов 1844 года

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (347)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20