Мелкий хулиган из Пинежского округа осужден за публичное оскорбление участкового

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности 30-летнему жителю Пинежского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 319 и ч.1 ст. 318 УК РФ (публичное оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Следствием и судом установлено, что 13 июля 2025 года в вечернее время при проведении участковым уполномоченным полиции ОМВД «Пинежский» правового разбирательства по факту совершения осужденным мелкого хулиганства в деревне Ваймуша, осужденный публично оскорбил представителя власти, а также применил к нему физическую силу.

В ходе судебного заседания осужденный признал свою вину.

Приговором Пинежского районного суда ему назначено наказание в виде принудительных работ.