Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Новодвинске в автоаварии пострадали дети

10 ноября около 19:10 в полицию поступила информация о дорожно-транспортном происшествии около дома по улице 3-й Пятилетки.

По предварительным данным, водитель 1983 года рождения, находясь за рулем автомобиля Nissan, при проезде регулируемого пешеходного перехода допустил наезд на двух детей 2013 и 2023 годов рождения. Они переходили проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП несовершеннолетние пешеходы получили различные ушибы и были доставлены в лечебное учреждение, где им оказали разовую медицинскую помощь.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.

 

11 ноябрь 16:31 | : Происшествия

Главные новости


Кадры в кадре. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Вологодский Филимонов: проверка народа на прочность

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (138)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20