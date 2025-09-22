В Новодвинске в автоаварии пострадали дети

10 ноября около 19:10 в полицию поступила информация о дорожно-транспортном происшествии около дома по улице 3-й Пятилетки.

По предварительным данным, водитель 1983 года рождения, находясь за рулем автомобиля Nissan, при проезде регулируемого пешеходного перехода допустил наезд на двух детей 2013 и 2023 годов рождения. Они переходили проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП несовершеннолетние пешеходы получили различные ушибы и были доставлены в лечебное учреждение, где им оказали разовую медицинскую помощь.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.