Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Глава Урдомы получил два с половиной года колонии за злоупотребления

Вилегодский районный суд согласился с позицией государственного обвинения  и признал  виновным  главу МО «Урдомское» Ленского района по  ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В суде установлено, что подсудимый в течение 2023 года, используя свои должностные полномочия, из иной личной заинтересованности, выразившейся в желании показать себя перед населением муниципального образования эффективным главой органа местного самоуправления, при исполнении местного бюджета на 2023 год и решении вопросов местного значения, будучи обязанным заключить с муниципальным бюджетным учреждением «Центр культуры и досуга» соглашения о предоставлении из местного бюджета на 2023 год субсидий на сумму более 12 млн рублей, имея реальную возможность предоставить ее в полном объеме, заключил от имени возглавляемой им администрации соглашения на сумму менее 6,7 млн рублей. 

В итоге на конец 2023 года у учреждения культуры образовалась задолженность по уплате налогов и сборов в размере 714,7 тыс. рублей, по оплате перед поставщиками — 549,5 тыс. рублей, 15 работников учреждения не получили предусмотренную законом заработную плату в сумме около 2 млн рублей. 

В результате злоупотребления подсудимым должностными полномочиями учреждение культуры, не дополучив для финансового обеспечения своей деятельности, лишилось возможности исполнить свои обязательства, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций и охраняемых законом интересов общества и государства, наступление тяжких последствий в виде длительной (свыше трех месяцев) невыплаты заработной платы сотрудникам учреждения, а с 25 октября 2023 года до 31 декабря 2023 года учреждение вынуждено было приостановить свою деятельность.

В судебном заседании подсудимый не признал своей вины.

Приговором суда главе назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на муниципальной службе, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах местного самоуправления, на срок 2 года.

29 октябрь 15:31 | : Происшествия

Главные новости


Вилегодский округ: дороги, которые нужно исправлять
Гудим-Левкович: «Волонтеры тоже выгорают»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (381)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20