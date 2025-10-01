Глава Урдомы получил два с половиной года колонии за злоупотребления

Вилегодский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным главу МО «Урдомское» Ленского района по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В суде установлено, что подсудимый в течение 2023 года, используя свои должностные полномочия, из иной личной заинтересованности, выразившейся в желании показать себя перед населением муниципального образования эффективным главой органа местного самоуправления, при исполнении местного бюджета на 2023 год и решении вопросов местного значения, будучи обязанным заключить с муниципальным бюджетным учреждением «Центр культуры и досуга» соглашения о предоставлении из местного бюджета на 2023 год субсидий на сумму более 12 млн рублей, имея реальную возможность предоставить ее в полном объеме, заключил от имени возглавляемой им администрации соглашения на сумму менее 6,7 млн рублей.

В итоге на конец 2023 года у учреждения культуры образовалась задолженность по уплате налогов и сборов в размере 714,7 тыс. рублей, по оплате перед поставщиками — 549,5 тыс. рублей, 15 работников учреждения не получили предусмотренную законом заработную плату в сумме около 2 млн рублей.

В результате злоупотребления подсудимым должностными полномочиями учреждение культуры, не дополучив для финансового обеспечения своей деятельности, лишилось возможности исполнить свои обязательства, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций и охраняемых законом интересов общества и государства, наступление тяжких последствий в виде длительной (свыше трех месяцев) невыплаты заработной платы сотрудникам учреждения, а с 25 октября 2023 года до 31 декабря 2023 года учреждение вынуждено было приостановить свою деятельность.

В судебном заседании подсудимый не признал своей вины.

Приговором суда главе назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на муниципальной службе, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах местного самоуправления, на срок 2 года.