Главе Урдомы грозит 10 лет колонии

Прокуратура Ленского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы администрации МО «Урдомское». Он обвиняется по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностным полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

По версии следствия глава поселения в 2023 году не заключил с муниципальным учреждением культуры – «Центр культуры и досуга МО «Урдомское» соглашения о выделении из бюджета поселения финансирования в необходимой сумме, имея реальную возможность и обязанность выполнить расходные обязательства бюджета в полном объеме.

В результате указанных действий учреждение культуры в 2023 году недополучило из бюджета МО «Урдомское» денежные средства в размере более 5 млн рублей, вследствие чего не смогло в полном объеме профинансировать свои расходные обязательства, в том числе по выплате заработной платы 15 работникам в размере более 2 млн рублей, уплате налогов и сборов, оплате поставщикам за товары, работы и оказанные услуги, что повлекло длительную приостановку деятельности учреждения.

За злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело расследовано в Коряжемском межрайонном следственном отделе Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и направлено в Вилегодский районный суд для рассмотрения по существу.