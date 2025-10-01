Северодвинка спасла мать-пенсионерку от финансового фиаско

В ОМВД России по городу Северодвинску обратилась 34-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что ее 68-летнюю маму пытались обмануть мошенники.

В ходе разговора с пенсионеркой стражи порядка установили, что 24 октября в мессенджере ей пришло оповещение о включении в группу организации, в которой она работает. В следующем сообщении говорилось, что северодвинка якобы не прошла процедуру оцифровки, поэтому ей необходимо сообщить высветившийся на экране код. Поверив, что группа настоящая, женщина переслала данные.

После этого северянке позвонил неизвестный. Мужчина сообщил, что благодаря переданному коду, злоумышленники оформили на ее имя доверенность, взяли крупный заем и переводят его террористической организации. В отношении жительницы Северодвинска якобы может быть возбуждено уголовное дело. Единственный способ избежать негативных последствий – перевести имеющиеся накопления на «безопасный счет» в Центробанке. Звонивший заверил – после проведения проверки денежные средства будут возвращены.

Поверив в реальность происходящего, пенсионерка сняла со счета 300 тысяч рублей и направилась в почтовое отделение, чтобы совершить перевод. Несмотря на то, что собеседники постоянно держали ее на связи, контролируя каждый ее шаг, северодвинка все-таки решила зайти к дочери и посоветоваться.

Поняв, что маму пытаются обмануть мошенники, женщина убедила ее не совершать никаких операций и обратиться в полицию.

По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Сотрудники полиции призывают граждан критично относиться к звонкам, поступающим с незнакомых номеров по телефону или в мессенджере. Помните: менеджеры банков, сотрудники правоохранительных органов и специалисты госучреждений не используют для общения мессенджеры. Так действуют мошенники! Не переводите денежные средства на сторонние счета по указаниям, полученным в телефонном разговоре от неизвестных лиц, кем бы они ни представлялись. Понятия «безопасный счет» не существует!

Стражи порядка обращаются к жителям региона с просьбой объяснить пожилым родственникам, как действуют мошенники, попросить их быть более бдительными при общении с незнакомцами и не совершать финансовых операций, не посоветовавшись с родными.

Внимание! С 27 октября по 9 ноября 2025 года на территории Архангельской области проходит информационно-профилактическая кампания «В безопасности», направленная на предупреждение IT-преступлений. В рамках акции мы рассказываем об актуальных видах дистанционных преступлений и способах защиты от них. Просьба делиться этой информацией с родными и близкими, размещать на своих страницах в социальных сетях и мессенджерах. Только вместе мы сможем уберечь жителей области от уловок телефонных аферистов и потери денежных средств!